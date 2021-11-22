ST. MARYS — The St. Marys Area High School announces the Honor Roll for the first nine weeks.
GRADE 12
High Honor Roll
Andrea Adamski, Holly Anthony, Daulton Bauer, Payton Bauer, Ryan Bille, Kailyn Blake, Madison Blythe, Grayson Bona, Ely Bowers, Clayton Bryant, Connor Bullers, Bryan Caskey, Isabelle Caskey, ViviAnne Catalone, Christian Coudriet, Cole Cousins, Thomas Defilippi, Edward Delvalle-Garcia, Olivia Dunmire, Madison Eckert, Abigail Erich, Nolan Fenton, Rachel Fleming, Amarah Fullam, Emma Gavazzi, Andrew Gerber, Michael Gulnac, Sarah Heary, Wesley Herzing, Megan Kleppinger, Collin Kline, Mia Kline, Anthony Lewis, Davan Lion, Joseph Lipsey, Alexis Mahoney, Emily Mahoney, Marissa Matangelo, Caleb Mattiuz, Anna Mattivi, Lauren Mosier, Lillian Mosier, Zachary Mosier, Isabella Pistner, Adam Rakieski, Danielle Carolynn Rakieski, Emily Ritter, Chloe Robinson, Kylie Schutz, Allie Senior, Allison Shaffer, Emma Sidelinger, Kaden Snelick, Kobie Snelick, Katlyn Stauffer, Ian Timchak, Gina VanSlander, Alexander Vollmer, Owen Wehler, Morgan Wiest.
Honor Roll
Angelina Antonuccio, Morgan Billotte, Alexander Brow, Andrew DePrater, Antonio Guido, Isabella Hadfield, Marissa Lenze, Sean Radkowski, Colton Swanson.
GRADE 11High Honor Roll
Caitlin Blessel, Lily Bouch, Jourdan Carrero, Isabella Catalone, Carter Chadsey, Lola Chmelar, Charles Coudriet, Rosa DePrater, Justin Dornisch, Olivia Eckels, Jacob Eckert, Reece Ehrensberger, Isabella Field, Rachael Floravit, Wyatt Foster, Tanner Fox, Wyatt Ginther, Clay Grazioli, Landon Gudac, Jaedyn Johnston, Emma Kline, Kylee Kline, Alexia Lenze, Vincent Lenze, Andrea Malone, Max McClain, Logan Mosier, Elias Nedimyer, Cole Neil, Glen O’Dell, Abigail Pociask, Elena Raffeinner, Killian Ramsey, Elijah Rippey, Danielle Rolley, Ethan Schlimm, Bryce Shannon, Emma Sorg, Colten Vollmer, Matthew Wehler, Alexis Whitesell, Kendall Young.
Honor Roll
Sydney Felmlee, Aiden McKay.
GRADE 10High Honor Roll
Shelbi Agosti, Catherine Bauer, Kelsie Bellotti, Isaac Belovesick, Jack Beyer, Audrianna Bobenrieth-Cool, Liam Brem, Riley Brennan, Kara Chicola, Casey Chittester, Liliana Chmelar, Derek Defranco, Devyn Detsch, Carter Dush, Samya Fullam, Emma Geiser, Abigail Gerg, Ella Hager, Trevor Hansen, Kara Hanslovan, Clara Heary, Madison Jacob, Jillian Kline, Dawson Krug, Alex Luckenbill, Tyler Luckenbill, Savannah McAlee, Rylee Nicklas, Benjamin Porkolab, Sophia Radkowski, Dean Rakieski, Xander Runkel, Stephen Schmittinger, Alexa Schneider, Mason Sheeley, Brody Stauffer, Gianna Surra, Paris Thomas, Jonathon Uhl, Alexis Wendel, Gianna Whitaker, Andrew Wolfanger, Bryce Zuback.
Honor Roll
Luke Anderson, Zahra Baluch, Patrick Blessel, Maura Caskey, Gracie Celinski, Quintilio Gavazzi, Ava Johnson, Connor Leuschel, James Pistner III, Carter Redmond, Tyler Reed, Hannah Ritter, Sydney Smith, Levi Solada, Owen Tamburlin-Lang, Ashlyn Tate.
GRADE 9High Honor Roll
Alexa Asti, Benjamin Atwell, Adyson Azzato, Paige Bauer, Aiden Beimel, Mallory Blythe, Raechel Braun, Maleya Caskey, Angelo Catalone, Danica Charles, Cameron Cheatle, Sophia Condon, Mary Defilippi, Emma Eckert, Hayley Fannin, Emma Garstka, Tralynn Ginther, Rebecca Gnan, Breanna Hamilton, Lucia Hayes, Brandon Henry, Emma Hetrick, Blake Hoffman, Grant Jin, Austin Johnston, Carmen Kopp, Lydia Kopp, Morgan Levine, Roan Lion, Jason McAnany, Cadence Mertz, Jacob Nedimyer, Mia Piccirillo, Gabriella Pistner, Maria Radkowski, Aurora Ramsey, Carley Reitz, Jade Roush, Madelyn Ryan, Chloe Schaberl, Emma Shaffer, Kendra Stahli, Nina Thompson, Aidan Timchak, Shawnee Troha, Ava Villella, Jackson Vollmer, Ella Wehler, Cami Young.
Honor Roll
Myrtella Benevich, Amelia Ginther, William Keneske, Ava Logue, Liliana McKay, Trenton Mosier, Devan Odenbaugh, Brody Riekofsky, Tyler Rusalem, Sienna Sapielak, Nicholas Swanson, Cayden Vogt, Jessie Walker, Gavin Winston, Whitni Yost.