PASSING
;COMP;ATT;YDS;TD;INT
Noah Weaver;39;85;375;2;5
Seth Moore;13;30;173;1;2
Peyton Hetrick;5;10;67;1;4
RUSHING
;ATT;YDS;AVG.;TD
Zeke Bennett;216;986;4.6;10
Noah Weaver;53;329;6.2;6
Angel Gonzalez;13;61;4.7;0
Justin Miller;10;50;5.0;0
Landon Martz;6;37;6.2;0
Gabe Kengersky;11;29;2.6;0
Kyle Varner;2;7;3.5;0
Alex Phillips;2;6;3.0;0
Griffin White;4;2;0.5;0
Seth Moore;1;1;1.0;0
RECEIVING
;REC;YDS;AVG.;TD
Gabe Kengersky;23;233;10.1;0
Alex Phillips;12;184;15.3;2
Zeke Bennett;9;72;8;0
Peyton Hetrick;2;38;19.0;1
Justin Miller;6;29;4.8;1
Noah Weaver;2;24;12.0;0
Mason Nesbitt;3;16;5.3;0
Landon Peterson;1;12;12.0;0
Angel Gonzalez;1;1;1.0;0
SCORING
;TD;2PT;PATFG;PTS
Zeke Bennett;10;2;0;0;64
Noah Weaver;6;0;0;0;36
Peyton Hetrick;1;1;17;0;25
Justin Miller;2;0;0;0;12
Alex Phillips.2;0;0;0;12
Angel Gonzalez;1;0;0;0;6
Matthew Grusky;1;0;0;0;6