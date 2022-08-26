PASSING

;COMP;ATT;YDS;TD;INT

Noah Weaver;39;85;375;2;5

Seth Moore;13;30;173;1;2

Peyton Hetrick;5;10;67;1;4

RUSHING

;ATT;YDS;AVG.;TD

Zeke Bennett;216;986;4.6;10

Noah Weaver;53;329;6.2;6

Angel Gonzalez;13;61;4.7;0

Justin Miller;10;50;5.0;0

Landon Martz;6;37;6.2;0

Gabe Kengersky;11;29;2.6;0

Kyle Varner;2;7;3.5;0

Alex Phillips;2;6;3.0;0

Griffin White;4;2;0.5;0

Seth Moore;1;1;1.0;0

RECEIVING

;REC;YDS;AVG.;TD

Gabe Kengersky;23;233;10.1;0

Alex Phillips;12;184;15.3;2

Zeke Bennett;9;72;8;0

Peyton Hetrick;2;38;19.0;1

Justin Miller;6;29;4.8;1

Noah Weaver;2;24;12.0;0

Mason Nesbitt;3;16;5.3;0

Landon Peterson;1;12;12.0;0

Angel Gonzalez;1;1;1.0;0

SCORING

;TD;2PT;PATFG;PTS

Zeke Bennett;10;2;0;0;64

Noah Weaver;6;0;0;0;36

Peyton Hetrick;1;1;17;0;25

Justin Miller;2;0;0;0;12

Alex Phillips.2;0;0;0;12

Angel Gonzalez;1;0;0;0;6

Matthew Grusky;1;0;0;0;6

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