CALIFORNIA – PennWest University has announced the dean’s list for the fall of 2022. More than 3,500 Pennsylvania Western University students have been named.
Local students whose names appear on the dean’s list include:
Callensburg
Emma Burrows.
Clarion
Cooper Aubele, Lincoln Baker, Austin Barrett, Skyelyr Bish, Alexander Blake, Eleanor Bloom, Kylie Breneman, Gavin Brinkley, Kaylie Bruce, Stephanie Bundy, Riley Burford, Hope Byers, Parris Coulanges, Kyleigh Craddock, Cameron Craig, Joshua Craig, Dakota Curran and Aaliyah Dittman.
Noah Ditullio, Eliana Fox, Andrew Guth, Daniel Hackenberg, Camden Hankey, Abigail Harbaugh, Devin Hiben, Abigail Himes, Colby Himes, Julia Hullinger, Anna Johns, Patrick Johnson, Nate Kaltenbach, Lindsey Kemmer, Olivia Kiser, Nathan Kline, Cameron Lapinto and Julian Laugand.
Rogers Laugand, Jesse Lewis, Paola Lopez, Kaylie Lutz, Benjamin Murtha, Autumn Pettinato, Benjamin Phillips, Samuel Phillips, Matthew Prebula, Frankee Remmick, Pat Ritchie, Ashley Roberts, Meredith Rugen, Tye Sapien, Alyson Schubert, Linda Shay, Hayden Siegel and Christian Simko.
Payton Simko, Brandon Smith, Emma Smith, Emma Spitz, Megan Stahlman, Owen Staub, Malorie Storer, Nicklas Taylor, Brooke Thomas, Alessandra Troese, Zachary Troese, Ann Tyger, Nikki Warren, Audrey Weikel and Josh Wiant.
Dayton
Jaedyn Calhoun, Krista Clowser, Martina Houser, Marisa Krizmanich, Sierra Patterson and Hailey Solley.
East Brady
Alyssa Stitt.
Fairmount City
Samantha Booth, Gabrielle Dinger, Alaina Hook, Hope Jones and Brianna Minich.
Hawthorn
Elaina Miller.
Mayport
Jessie Aaron, Kain Kennemuth, Samantha Leasure, Renee McCleary and Alec Smith.
New Bethlehem
Olivia Anderson, Catherine Davis, Kaitlyn Davis, Josie Delp, Megan Gourley, Mia Gourley, Jillian Harrigan, Kennedy Heeter, Emma Huffman, Trenton Keighley, Rhiannon Laughlin, Sarah Magness, Abigail Markle, Carly Over, Zoe Rankin, Karissa Reichard, Kayleigh Rhoads, Karlee Shoemaker, Brooklynn Veronesi and Ciarra Yarger.
Oak Ridge
Chloe Wiant and Ethan Wiant.
Parker
Markie Cammisa, Madelyn Dittman, Morgen Mogus and Kaley Simpson.
Rimersburg
Mackenna Davis, Mckayla Deitz, Brock Jordan, Olivia Smith and Truman Vereb.
Seminole
Noah Cyphert, Tara Hinderliter and Logan Wadding.
Sligo
Dominika Logue and Brianna Schwab.
Summerville
Erin Baker, Brady Caylor, Owen Caylor, McKenna Fleming, Morgan Hartle, Emily Jamison, Lauren Jamison, Mitch Knepp, Faith Park, Benton Smith, Elizabeth Wonderling and Lillian Davie.
Templeton
Torilynne Hetrick and Carlee Wilson.