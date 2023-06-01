HAWTHORN – Officials at Redbank Valley Intermediate School have released the names of the students who achieved academic honors in the fourth quarter of the 2022-2023 school year.
GRADE THREE
High Honors
Gage Adams, Brynlee Alexander, Jaxson Blose, Kynlee Boozer, Blake Brothers, Westin Byers, Cameron Crissman, Heather Cruz, Cassandra Evans, Benton Lee, Keaton Painter and Conner Schultz.
Moncef Shaffer, Hannah Smith, Amiyah Twigg, Trenton Wagner, Connor White and Delaney Wile.
Honors
Jailyn Abate, Malaya Blair, Evan Carrico, Sawyer Davis, Zoey George, Jace Hilliard, Aryah Lutz, Cecilia Magagnotti, Leighlynn Magagnotti, Daisy Neiswonger, Jackson Parisi and Mackenzie Reitz.
Annasofia Smith, Bentley Steele, Bella Stewart, Derek Struble, Jase Watkins and Ashton Wynkoop.
GRADE FOUR
High Honors
Emelia Barnett, Harrison Barrett, Taylyn Bladel, Cora Buzard, Kylie Gould, Aurora Holibaugh, Niko Magagnotti, Kinley Minich, Maleah Neiswonger, Atalia Shaw, Brielle Smith, Claudia Snyder, Ellie Truitt, Charlie Westover and Ryder Wilson.
Honors
Zachary Adams, Willy Belfield, Kallen Bish, Emma Botelho, Ravenna Brinker, Lorelei Casale, Draven Cook, Avarie Craig, Emma Dilley, Maxton Foringer, Remy Fuquay, Myra Hetrick and Nadia Hicks.
Kendayl Hilliard, Brielle Hornberger, Brynna Huffman, Lucas Hunt, Gabriel Jackson, Hayden Johnston, Brinley Martin, Cash McHenry, Bentley Raybuck, Manny Reitz, Eliot Rominski and Aiden Scott.
Garrett Shearer, Isaac Shirey, Landon Smith, Levi Stephens, Bria Truitt, Westin Wagner, Carter Willison and Crosby Willison.
GRADE FIVE
High Honors
Avery Brinker, Cruz Carrier, Taylynn Crissman, Kyndal Darr, Stephenie Draa, Gwendolyn Evans, Jacey Greenawalt, Halle Hammond, Rylynn Kiehl, Jada Lang, Aiden Leasure, Domonic Lutz, Connor Moore and Mia Neiswonger.
Caden Schultz, Blake Shaffer, Aubree Shoemaker, Kyla Shumaker, Samantha Skinner, Kiptyn Smith, Tyler Smith, Mariah Troup and Jace Whitling.
Honors
Harley Anthony, Krissy Bosworth, Rianna Brink, Piper Bussard, Harley Carlson, McKinley Copeland, Braydon Dean, Abriaona Emerick, Anna Goodman, Lennon Hopper, Alyssa Johnston, Neko Johnston and Jenaya Kemp.
Heaven Kerns, Allison Kiehl, Meadow Mangiantini, Ryder Ortz, Bryella Pence, Remington Powell, Levi Rominski, Evalyn Rupp, Emma Schrecengost, Broghen Stewart, Lydia Terwilliger and Braiden Truitt.
Kali Wadding, Kaylee Wiant, Alexis Wile, Aiden Wright, David Young, Madeline Young, Colby Yount and Ruth Zambotti.