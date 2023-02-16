Strattanville – Clarion-Limestone Elementary School has released the principal’s list and the honor roll for the second nine weeks of the 2022-2023 school year.
FIRST GRADE
Principal’s List
David Aaron, Conner Chambers, Brinley Davenport, Macie Gatesman, Bram Hollis, Case Hughes, Brooklyn Kilmer, Ryan Lewis, Rhylee McElravy, William Powell, Evelyn Rankin, Hannah Rowan, Grace Siegel, Alex Smathers, Judah Snedden, Colton Vannoy and Sutton Wilson.
Honor Roll
Hadley Bish, Ashlyn Clinger, Kenzley Daugherty, Roxann Domres, Brent Geer, Logan Haugh, Tensley Hetrick, Addison Hosey, Hayden Justice, Jack Kunselman, Brooklyn Lewis, Cameron Meterko, Paige Nicholson, Makayla Rigatti, Nora Schmader, Kiyah Snell, Mera Strattan, Tyler Swartz and Colton Troup.
SECOND GRADE
Principal’s List
Bryce Clinger, Nuvelle Henry, Robert Legrand, Addison Myers and Lillian Oakes.
Honor Roll
Jayden Bartley, Tristan Courson, Jackson Doksa, Kensley Downs, Lyla Dumm, Lilyana Eggleton, Ariana Engelhardt, Ian Gatesman, Cooper Hagan, Alexander Hunsberger, Lila Huwar, Elise Irwin, Scarlett Jones and Adam Lambing.
Alivia Latshaw, Brock McClain, Peyton McLaughlin, Gracelynn Raybuck, Conner Shaffer, Emilia Smith and IcyAnn Switzer.
THIRD GRADE
Principal’s List
Jackson Baka, Austyn Fleming, Lily Kinney, Callan McCarthy and Jude Schmader.
Honor Roll
Autumn Allison, Sadie Boozer, Abby Brennen, Silas Burford, Ryker Buzard, Forest Caldwell, Easton Clark, Brendan Clinger, Peyton Coon, Bracken Eshbaugh, Ryla Fleming, Cecelia Hughes, Hank Huwar, Colin Lewis, Kendall Lyle, Brayden Meterko and W. Reggie Moore.
Giavonna Patton, Morgan Powell, Austin Rowan, Whitney Shofestall, Garrett Simpson, Robert Specht, Maddex Strattan, Emma Torrell, Dawn Walters, Brett Widmer and Matthew Yule.
FOURTH GRADE
Principal’s List
Sawyer Bunch, Dillan Daugherty, Ethan Irwin, Brady Jewell, Sophia Smathers and Lamora Walton.
Honor Roll
Lucas Alderton, Tucker Boddorf, Ian Carpenzano, Jason Ciprich, Lillian Goodbred, Caden Kahle, Olive Keighley, Isla Lloyd, Maverick Moore, Ashlin Painter, Jocelyn Parkinson, Kaleb Renninger, Connor Rupp, Sutton Shoup, Adalyn Smith and Sydney Walker.
FIFTH GRADE
Principal’s List
Addison Aaron, Caitlin Aaron, Brady Clinger, Mya Coradi, Mayson Detrick, Avery Fenstermaker, Ryder Lehrian, Brody McClain, Brianna Mogus, Liam Moore, Jacob Reinsel, Shawn West and Alexis Wyant.
Honor Roll
Kowen Carnahan, Isaac Dotterer, Samyra Edinboro, Aribella Eggleton, Lauren Emings, Parker Fiscus, Brylie Glenn, Lucian Goodbred, William Johnson, Pria Kotchey, Joe Lambing, Addison Lechner, Tanner Love, Mason Strattan, Audrey Oakes and Izzy Smith.
SIXTH GRADE
Principal’s List
Lydie Aaron, Adalynn Ciprich, Tegan Esiso, Brooks Fleming, Samantha Lewis, Hannah Love, Brooke Meals, Ayden Olson and Charles Renner.
Honor Roll
Tate Allison, Hunter Ashbaugh, Vanessa Beers, Blake Hollis, Amelia Jewell, Cole Kinney, Danica Lander, Micheal McSwain, Lexi O’Brien, Josie Rankin and Bentlee Ransom.