SATURDAY, June 25
Game 1: Franklin 14, Oil City 0
Game 2: Titusville 10, Knox 0
Game 3: Butler 6, Clarion 4
Game 4: Cranberry 6, New Bethlehem/Rimersburg 5
MONDAY, June 27
Game 5: Oil City 7, Knox 5, Knox eliminated
Game 6: New Bethlehem/Rimersburg 11, Clarion 3, Clarion eliminated
Game 7: Franklin 4, Titusville 1
Game 8: Butler 14, Cranberry 1
WEDNESDAY, June 29
Game 9: Oil City at Cranberry
Game 10: New Bethlehem/Rimersburg at Titusville
FRIDAY, July 1
Game 11: Franklin at Butler
Game 12: Game 9 winner vs. Game 10 winner
MONDAY, July 4
Game 13: Game 12 winner vs. Game 11 loser
WEDNESDAY, July 6
Championship
Game 14: Game 11 winner vs. Game 13 winner
FRIDAY, July 8
Game 15: If necessary