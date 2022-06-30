SATURDAY, June 25

Game 1: Franklin 14, Oil City 0

Game 2: Titusville 10, Knox 0

Game 3: Butler 6, Clarion 4

Game 4: Cranberry 6, New Bethlehem/Rimersburg 5

MONDAY, June 27

Game 5: Oil City 7, Knox 5, Knox eliminated

Game 6: New Bethlehem/Rimersburg 11, Clarion 3, Clarion eliminated

Game 7: Franklin 4, Titusville 1

Game 8: Butler 14, Cranberry 1

WEDNESDAY, June 29

Game 9: Oil City at Cranberry

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Game 10: New Bethlehem/Rimersburg at Titusville

FRIDAY, July 1

Game 11: Franklin at Butler

Game 12: Game 9 winner vs. Game 10 winner

MONDAY, July 4

Game 13: Game 12 winner vs. Game 11 loser

WEDNESDAY, July 6

Championship

Game 14: Game 11 winner vs. Game 13 winner

FRIDAY, July 8

Game 15: If necessary

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